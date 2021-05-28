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    Після «Євробачення» солістці гурту «Go А» вручили премію «Жінка ІІІ тисячоліття»

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    Після «Євробачення» солістці гурту «Go А» вручили премію «Жінка ІІІ тисячоліття»
    Фото: Руслан Стефанчук/ facebook

    Стефанчук: Катерина виконала важливу і початкову місію в наших серцях – змусила об'єднатися

    Солістку групи Go_А Катерину Павленко, яка представляла Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2021», відзначили нагородою всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття». Про це повідомив віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

    За його словами, виступ групи на «Євробачення-2021» з піснею Shum закликає до єднання.

    «Сьогодні мав честь вручити солістці групи Go_А Катерині Павленко спеціальну нагороду всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття». Катерина недавно сколихнула всю Україну. І це було настільки зроблено по-українськи. Вона виконала важливу і початкову місію в наших серцях - змусила об'єднатися. перемога Катерини Павленко доводить: єдиним, чим ми можемо змагатися один з одним, – це те, хто з нас більше любить і робить для України. Я впевнений, що для такої талановитої виконавиці і справжньою патріотки своєї Батьківщини участь в Євробаченні – це тільки початок великої книги», – написав Стефанчук в Facebook.

    Нагадаємо, український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.

    На першому місці серед глядацьких симпатій опинився переможець цьогорічного «Євробачення» – італійський гурт Måneskin (318 балів). Третіми, на думку глядачів, мали б стати французи, четвертими – фіни, а п’ятими – ісландці.

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    Теги: Євробачення історія жінка Руслан Стефанчук
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    Після «Євробачення» солістці гурту «Go А» вручили премію «Жінка ІІІ тисячоліття»