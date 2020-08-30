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    У світі

    SpaceX анонсувала два запуски в один день

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    Місія виведе на орбіту 60&nbsp;супутників&nbsp;Starlink - SpaceX анонсувала два запуски в один день
    Місія виведе на орбіту 60 супутників Starlink

    Falcon 9 підніметься з пускового комплексу у Космічному центрі Кеннеді у Флориді

    Американська компанія SpaceX оголосила про намір запустити сьогодні, 30 серпня, відразу дві космічні ракети Falcon 9.

    Про це повідомляється на сайті компанії SpaceX.

    «SpaceX планує на неділю, 30 серпня, о 10:12 за часом Східного узбережжя (17:12 за київським часом) запустити свою 12-ту місію Starlink, яка виведе на орбіту 60 супутників Starlink. Falcon 9 підніметься з пускового комплексу 39A (LC-39A) у Космічному центрі Кеннеді у Флориді», – йдеться у повідомленні.

    Водночас компанія Ілона Маска інформує, що після цього – о 19:18 (о 2:18 31 серпня за Києвом) здійснить за допомогою Falcon 9 запуск ще однієї місії, яка виведе на орбіту космічний корабель Saocom 1B, а також апарати Tyvak-0172 та Gnomes-1.

    «Ця місія знаменує перший запуск SpaceX на полярну орбіту зі Східного узбережжя та перший полярний запуск із Флориди за останні десятиліття», – наголошують у компанії.

    Нагадаємо, ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 11 партію з 58 міні-супутниками, призначеними для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

    Як повідомлялося, космічна компанія Ілона Маска SpaceX залучила рекордні $1,9 млрд інвестицій в рамках нового раунду фінансування. Попит інвесторів посилюється завдяки активному розвитку супутникової платформи Starlink, яку розробляє SpaceX.

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    Джерело: Укрінформ

    США корабель SpaceX Falcon
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