SpaceX готова до запуску десятої партії супутників Starlink



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В середу, 8 липня, відбудеться запуск десятої партії супутників системи Starlink

Два супутники дистанційного зондування компанії BlackSky призначені для мультиспектральної зйомки Землі

Американська компанія SpaceX 8 липня планує запустити ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 57 супутників системи Starlink.

Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

«Попередньо в середу, 8 липня, відбудеться запуск десятої партії супутників системи Starlink. Ракета Falcon-9 також доставить на орбіту два космічні апарати компанії BlackSky», – йдеться у повідомленні.

Targeting Wednesday, July 8 for Falcon 9’s tenth launch of Starlink, which will also carry 2 spacecraft from @SpaceflightInc’s customer BlackSky to orbit — SpaceX (@SpaceX) July 2, 2020

Два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky, які будуть доставлені на орбіту разом з інтернет-супутниками SpaceX, призначені для мультиспектральної зйомки Землі, їх розрізнююча здатність близько одного метра.

Нагадаємо, орбіту МКС позапланово змінили, аби ухилитися від космічного сміття. Орбіту Міжнародної космічної станції скоректували на 900 метрів, аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям.

Як повідомлялося, компанія SpaceX закінчує ремонт пускового комплексу для прототипу космічного корабля Starship. В найближчі дні космічний корабель SN5 відправлять на стартовий майданчик.

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