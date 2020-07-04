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    У світі

    SpaceX готова до запуску десятої партії супутників Starlink

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    В середу, 8 липня, відбудеться запуск десятої партії супутників системи Starlink - SpaceX готова до запуску десятої партії супутників Starlink
    В середу, 8 липня, відбудеться запуск десятої партії супутників системи Starlink

    Два супутники дистанційного зондування компанії BlackSky призначені для мультиспектральної зйомки Землі

    Американська компанія SpaceX 8 липня планує запустити ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 57 супутників системи Starlink. 

    Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

    «Попередньо в середу, 8 липня, відбудеться запуск десятої партії супутників системи Starlink. Ракета Falcon-9 також доставить на орбіту два космічні апарати компанії BlackSky», – йдеться у повідомленні.

    Два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky, які будуть доставлені на орбіту разом з інтернет-супутниками SpaceX, призначені для мультиспектральної зйомки Землі, їх розрізнююча здатність близько одного метра.

    Нагадаємо, орбіту МКС позапланово змінили, аби ухилитися від космічного сміття. Орбіту Міжнародної космічної станції скоректували на 900 метрів, аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям.

    Як повідомлялося, компанія SpaceX закінчує ремонт пускового комплексу для прототипу космічного корабля Starship. В найближчі дні космічний корабель SN5 відправлять на стартовий майданчик.

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