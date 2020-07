SpaceX готова до запуску десятої партії супутників Starlink

Два супутники дистанційного зондування компанії BlackSky призначені для мультиспектральної зйомки Землі

Американська компанія SpaceX 8 липня планує запустити ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 57 супутників системи Starlink.

Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

«Попередньо в середу, 8 липня, відбудеться запуск десятої партії супутників системи Starlink. Ракета Falcon-9 також доставить на орбіту два космічні апарати компанії BlackSky», – йдеться у повідомленні.

Targeting Wednesday, July 8 for Falcon 9’s tenth launch of Starlink, which will also carry 2 spacecraft from @SpaceflightInc’s customer BlackSky to orbit