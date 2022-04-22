Українські вояки знищили ворожий танк за допомоги «Стугна-П» (відео)
Триває 58-й день повномасштабної війни Росії проти України
Українські захисники продовжують давати гідну відсіч ворожим військам.
Цього разу, наші хлопці ювелірно відпрацювали по російському танку, за допомоги протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П».
Російський танк буквально розлітається на шматки від прямого влучання української ракети.
Нагадаємо, штурмова група 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищила російський танк Т-72 із українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна».
При чому зробила це з рекордної відстані.