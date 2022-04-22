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    Українські вояки знищили ворожий танк за допомоги «Стугна-П» (відео)

    Танк було знищено - Українські вояки знищили ворожий танк за допомоги «Стугна-П» (відео)
    Танк було знищено
    скріншот з відео

    Триває 58-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Українські захисники продовжують давати гідну відсіч ворожим військам.

    Цього разу, наші хлопці ювелірно відпрацювали по російському танку, за допомоги протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П».

    Російський танк буквально розлітається на шматки від прямого влучання української ракети.

    Нагадаємо, штурмова група 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищила російський танк Т-72 із українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна».

    При чому зробила це з рекордної відстані.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські вояки знищили ворожий танк за допомоги «Стугна-П» (відео)