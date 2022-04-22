Беленюк натякнув, що Бубку треба вигнати з олімпійського комітету

Жан Беленюк, який бере активну участь у опорі російським окупантам, вимагає від голови НОК України Сергія Бубки оприлюднити позицію щодо війни і країни-агресора

Українські спортсмени хочуть знати позицію керівництва Національного олімпійського комітету щодо війни

Голова Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка досі не оприлюднив чітку позицію щодо російсько-української війни. Про це олімпійський чемпіон, народний депутат Жан Беленюк заявив у інтерв’ю 24 каналу.

«Не до кінця зрозуміла його позиція та подальші кроки. Тому поставив йому особисто питання на зум-конференції Асоціації олімпійців України», – розповів Беленюк, пояснивши, що запитав, які кроки НОК робить щодо усунення Росії із Міжнародного олімпійського комітету.

«Друге питання з приводу його чіткої позиції, чи визнає він Росію державою-агресором, яка прийшла з війною в Україну. То я не отримав чітких відповідей. От і все», – констатував олімпійський чемпіон.

Тож, за словами Жана Беленюка, український спортивний світ може лише здогадуватися, що Сергій Бубка думає з цих питань, оскільки той майже ні з ким не комунікує.

«В умовах, коли вбивають українців та чинять геноцид проти нашого народу, позиція голови НОК вона повинна бути однозначною, категоричною, публічною, і його дії мають відповідати цьому», – запевнив народний депутат. Відповідаючи на питання про можливе звільнення Сергія Бубки, Беленюк зазначив, що зараз точно не керується бажанням змінити керівництво Національного олімпійського комітету, але нагадав, що очільник НОК досі не розголошує свою позицію. А ця позиція є важливою, оскільки, пояснив чемпіон Олімпійських ігор в Токіо, «спортсмени повинні знати цю публічну точку зору, щоб їм було на що орієнтуватися».

Нагадаємо, що після початку війни більш ніж 50 національних олімпійських комітетів і міжнародних федерацій звернулися до Міжнародного олімпійського комітету, щоб запропонувати свою допомогу українським спортсменам.

Спортсменів же Росії та Білорусі через напад на Україну відсторонили від участі у Всесвітніх іграх-2022, які мають пройти у липні в США.