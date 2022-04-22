Чи може Україна найближчим часом відновити ядерний статус: відповідь Данілова

Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром

Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу

Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року

Відновлення ядерного статусу України у сучасних умовах майже неможливе. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Суспільному».

За його словами, необхідно враховувати технологічні процеси, а також зважати на нову систему безпеки.

«Це вкрай складно і в сучасних умовах це майже неможливо. Ми можемо мріяти про це, можемо говорити, але є технологічні процеси. Треба дивитися, як буде розвиватися світ. Після цієї війни світ буде зовсім іншим, буде по-іншому розвиватися. Будуть створюватися нові союзи, нові фундаментальні речі, нова система безпеки. І нам головне – брати участь у створенні цієї нової системи безпеки й бути повноправними учасниками цього процесу», – заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше резидент Франції Еммануель Макрон повідомив про готовність країни стати гарантом безпеки України після завершення війни. Також раніше про готовність Італії стати гарантом безпеки нейтрального статусу України заявив міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо.

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