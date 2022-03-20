Зеленський призупинив діяльність 10 партій, в тому числі ОПЗЖ і «Партії Шарія»

Діяльність 10 партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.

Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.

Повний список виглядає наступним чином:

«Опозиційна платформа - За життя»

«Опозиційний блок»

«Партія Шарія»

«Держава»

«Ліва опозиція»

«Прогресивна соціалістична партія України»

«Соціалістична партія України»

«Соціалісти»

«Наші»

«Блок Володимира Сальдо».

Нагадаємо, у зверненні президент зазначив, що «має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок» (відео).

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