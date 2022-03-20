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    Зеленський призупинив діяльність 10 партій, в тому числі ОПЗЖ і «Партії Шарія»

    Зеленський призупинив діяльність 10 партій - Зеленський призупинив діяльність 10 партій, в тому числі ОПЗЖ і «Партії Шарія»
    Зеленський призупинив діяльність 10 партій
    фото: Офіс президента

    Діяльність 10 партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії

    Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.

    Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.

    Повний список виглядає наступним чином:

    • «Опозиційна платформа - За життя»
    • «Опозиційний блок»
    • «Партія Шарія»
    • «Держава»
    • «Ліва опозиція»
    • «Прогресивна соціалістична партія України»
    • «Соціалістична партія України»
    • «Соціалісти»
    • «Наші»
    • «Блок Володимира Сальдо».

    Нагадаємо, у зверненні президент зазначив, що «має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок» (відео).

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    Теги: росія окупанти Опозиційний блок пропаганда війна Володимир Зеленський Україна Соціалістична партія опозиція колабораціонізм окупація #stoprussia
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    Зеленський призупинив діяльність 10 партій, в тому числі ОПЗЖ і «Партії Шарія»