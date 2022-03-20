Зеленський призупинив діяльність 10 партій, в тому числі ОПЗЖ і «Партії Шарія»
Діяльність 10 партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.
Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.
Повний список виглядає наступним чином:
- «Опозиційна платформа - За життя»
- «Опозиційний блок»
- «Партія Шарія»
- «Держава»
- «Ліва опозиція»
- «Прогресивна соціалістична партія України»
- «Соціалістична партія України»
- «Соціалісти»
- «Наші»
- «Блок Володимира Сальдо».
Нагадаємо, у зверненні президент зазначив, що «має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок» (відео).