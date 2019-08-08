Затримання експрезидента Киргизстану: постраждали 80 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше з'являлися повідомлення про те, що Атамбаєв був затриманий в середу під час штурму його резиденції співробітниками силових структур, але офіційного підтвердження цієї інформації поки не надходило

Атамбаєв перебуває у безпечному місці - адвокат

У Киргизстані у селі Кой-Таші силовики оточили резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, вибила ворота броньованою машиною, а його прихильників вивели з будинку.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

«У дворі будинку колишнього президента залишилася невелика кількість людей. Там знаходяться співробітники міліції і медики», - йдеться у повідомленні.

Адвокат Алмазбека Атамбаєва Сергій Слюсарев стверджує, що його підзахисний перебуває в безпеці.

Раніше з'являлися повідомлення про те, що Атамбаєв був затриманий в середу під час штурму його резиденції співробітниками силових структур, але офіційного підтвердження цієї інформації поки не надходило.

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Киргизстану повідомили, що в село Кой-Таш відправлено 11 бригад швидкої допомоги. Туди ж вирушив і директор Центру екстреної медицини Іскендер Шаяхметов.

Згідно з останніми даними, 7 серпня під час спецоперації з затримання колишнього президента Алмазбека Атамбаєва постраждало 80 людей.

Швидка допомога привезла до лікарні 53 людини, на місці медики надали допомогу 21 людині. Серед них також шість спецпризначенців, яких утримували в будинку Атамбаєва. Зараз вони перебувають у Чуйській обласній лікарні, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

Як повідомлялося раніше, силовики відновили операцію з затримання Алмазбека Атамбаєва, направивши до резиденції велику кількість співробітників правоохоронних органів. Через це прихильники колишнього президента скасували раніше запланований безстроковий мітинг біля будівлі Форуму.

Нагадаємо, ввечері 7 серпня в будинок Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецназівців.

Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

Зазначимо, що Атамбаєв очолював Киргизстан від 2011 до 2017 року. Наприкінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Перед тим Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту - в корупції та незаконному збагаченні.

Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував порядок у рамках розслідування однієї зі справ, у якій він є свідком.