ЦВК Білорусі підбив підсумки референдуму: цифри передбачувані

Білоруси зіпсували бюлетені, висловивши свій протест через війну проти України

За даними виборчкому, більшість білорусів підтримала зміни до конституції

Центральна виборча комісія Білорусі підбила попередні підсумки референдуму щодо поправок до конституції країни.

За даними комісії, зміни до конституції країни підтримали 4,4 млн осіб, або 65,16% від загальної кількості учасників. Проти виступили 686 тис., або 10,07%.

У день голосування в Білорусі пройшли антивоєнні акції, МВС повідомило про понад 10 затриманих, правозахисники – про сотні.

Загалом у референдумі брали участь 5,3 млн осіб.

Як відомо, поки Лукашенко вдає з себе миротворця, а з території Білорусі по нашій країні гатять ракети, самі білорусі були змушені пройти через принизливу процедуру чергового незаконного референдуму за чергові поправки до конституції.

Але навіть в такій ганебній ситуації частина білорусів проявила відповідальну позицію і зіпсували бюлетені, висловивши свій протест через війну проти України.

Нагадаємо, армію Білорусі просять відмовитись від ідеї спільного з Росією нападу на Україну. Відповідне прохання записав не останній для білоруської армії чоловік.