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    У Маріуполі «кадирівці» хотіли видати за розвідника ЗСУ безхатька та пияка

    Безхатько з Маріуполя розповідає про нібито розташування українських військових у місті - У Маріуполі «кадирівці» хотіли видати за розвідника ЗСУ безхатька та пияка
    Безхатько з Маріуполя розповідає про нібито розташування українських військових у місті

    Місцеві мешканці відразу викрили «розвідника ЗСУ»

    «Кадирівці» зробили постановочне відео з неохайним чоловіком з Маріуполя, назвавши його за «розвідника ЗСУ».

    Ролик розмістив очільник Чечні Рамзан Кадиров.

    Зокрема, на відео чоловік розповідає про нібито розташування українських військових у Маріуполі.

    Однак, волонтер з Маріуполя Кирило Долімбаєв у «розвідникові» впізнав місцевого безхатька, який має проблеми з ментальним здоров'ям та доволі часто зловживає алкоголем.

    «Щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій «героїчний» контент у Маріуполі. На відео – нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий. Його ми годували щодня в нашому храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа – то є дійсно «подвиг», – написав Долімбаєв на своїй сторінці в Facebook.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас війна Рамзан Кадиров Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    У Маріуполі «кадирівці» хотіли видати за розвідника ЗСУ безхатька та пияка