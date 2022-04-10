У Маріуполі «кадирівці» хотіли видати за розвідника ЗСУ безхатька та пияка

Безхатько з Маріуполя розповідає про нібито розташування українських військових у місті

Місцеві мешканці відразу викрили «розвідника ЗСУ»

«Кадирівці» зробили постановочне відео з неохайним чоловіком з Маріуполя, назвавши його за «розвідника ЗСУ».

Ролик розмістив очільник Чечні Рамзан Кадиров.

Зокрема, на відео чоловік розповідає про нібито розташування українських військових у Маріуполі.

Однак, волонтер з Маріуполя Кирило Долімбаєв у «розвідникові» впізнав місцевого безхатька, який має проблеми з ментальним здоров'ям та доволі часто зловживає алкоголем.

«Щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій «героїчний» контент у Маріуполі. На відео – нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий. Його ми годували щодня в нашому храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа – то є дійсно «подвиг», – написав Долімбаєв на своїй сторінці в Facebook.

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