У Росії стався вибух на металургійному комбінаті (фото, відео)

За попередніми даними, вибухнула пило-повітряна суміш у цеху зберігання вугілля

У неділю, 14 листопада, в Росії на Новолипецькому металургічному комбінаті в Липецьку прогримів вибух. У тяжкому стані госпіталізовано 55-річну жінку, яка отримала опіки. Фото та відео події опублікував Telegram-канал «Sнот».

Після вибуху, який стався на вугільному складі о 21:30 (20:30 за Києвом), обвалився дах на площі близько 2 тис. квадратних метрів і почалася пожежа на конвеєрі. За попередніми даними, вибухнула пило-повітряна суміш у цеху зберігання вугілля.

Місцеве видання «Вести Липецк» повідомляє, що вогонь вже ліквідовано та інцидент не вплинув на виробничий процес.

Водночас припускають, що під завалами покрівлі можуть перебувати люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи. У ліквідації наслідків інциденту беруть участь 30 осіб та дев’ять одиниць техніки.

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