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    У Росії стався вибух на металургійному комбінаті (фото, відео)

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    На підприємстві триває пошук жертв - У Росії стався вибух на металургійному комбінаті (фото, відео)
    На підприємстві триває пошук жертв
    Фото: Telegram-канал «Sнот»

    За попередніми даними, вибухнула пило-повітряна суміш у цеху зберігання вугілля

    У неділю, 14 листопада, в Росії на Новолипецькому металургічному комбінаті в Липецьку прогримів вибух. У тяжкому стані госпіталізовано 55-річну жінку, яка отримала опіки. Фото та відео події опублікував Telegram-канал «Sнот».

    Після вибуху, який стався на вугільному складі о 21:30 (20:30 за Києвом), обвалився дах на площі близько 2 тис. квадратних метрів і почалася пожежа на конвеєрі. За попередніми даними, вибухнула пило-повітряна суміш у цеху зберігання вугілля.

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    Фото: Telegram-канал «Sнот»
    Фото: Telegram-канал «Sнот»

    Місцеве видання «Вести Липецк» повідомляє, що вогонь вже ліквідовано та інцидент не вплинув на виробничий процес.

    Водночас припускають, що під завалами покрівлі можуть перебувати люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи. У ліквідації наслідків інциденту беруть участь 30 осіб та дев’ять одиниць техніки.

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    Теги: пожежа вибух Росія вугілля рятувальники
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    У Росії стався вибух на металургійному комбінаті (фото, відео)