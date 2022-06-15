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  3. У Росії священники «благословляють» техніку, яка їде вбивати українських дітей (відео)
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    У Росії священники «благословляють» техніку, яка їде вбивати українських дітей (відео)

    В якого бога вірить священник, що освячує танки? - У Росії священники «благословляють» техніку, яка їде вбивати українських дітей (відео)
    В якого бога вірить священник, що освячує танки?
    скріншот з відео

    Російська церква знову стала співучасником військових злочинів Росії

    Росія в рамках контракту 2022 року відправила Міноборони Білорусії відремонтовані самохідні гаубиці 2С3М «Акація», повідомили у прес-службі концерну «Уралвагонзавод».

    Ніхто не сумнівається, що ця техніка буде використана проти України. Тому особливо цинічно виглядало, як священнослужитель РПЦ освятив танки, які поїхали вбивати мирних українців.

    Ніби цього було мало, керівництво заводу зібрало співробітників та запросило оркестр на «святкове» проводжання продукції концерну.

    Нагадаємо, згідно з даними ООН, від початку повномасштабної російської агресії в Україні загинуло 288 дитини. Ці діти гинули не лише від російських ракетних ударів та обстрілів з артилерії. Десятки дітей загинули від вогнепальної зброї, після пострілів з близької відстані.

    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ Україна окупація #stoprussia
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    У Росії священники «благословляють» техніку, яка їде вбивати українських дітей (відео)