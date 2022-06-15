Служба в армії – це привілей, а не покарання

Навіщо на передову відправляти, що порушили закон?

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Заметил, что меня раздражает тренд в обществе, когла любое наказание пытаются финализировать повесткой или отправкой на передовую.

Это бред! Кто-то проштрафился и тут же звучит вопль диванной гвардии – на передовую его! Зачем? Чтобы он и тут проштрафился? Нардеп рассказал о новом госпитале в фейсбуке и туда прилетела ракета. После этого звучат крики о том, что на передовую его! Зачем? Чтобы он рассказал в фб, кто и где у нас стоит, чтобы прилетела ракета и туда?

Поймите, что служба в армии это не наказание, а передовая это не место где кого-то будут перевоспитывать. Определитесь для себя, что для вас служба в армии – это наказание или все же почётная обязанность гражданина. Или это возможность для вас отправить неугодных вам людей куда-то с глаз долой? Определитесь.

Парочка занялась сексом на пляже в Одессе и им в виде наказания вручают повестку. Кто дал такую команду и чем регламентировано такое решение? Мы уже стали скрепоносцами, как жители РФ? Кстати, когда вручившие повестку официальные лица увидели, что большинство граждан в Украине не поддержали их действия, то сразу же попытались переиграть ситуацию. И тогда появилась информация, что «Правоохранители установили место съемки и разыскали нарушителей. Речь идет об иностранце и гражданке Украины. Им объявили подозрение по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство). Данная статья Уголовного кодекса предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.»

Ай, как щеки раздули. Срок до четырёх лет? А как вы вручили повестку иностранцу? Очень хочется знать ответ на этот вопрос? Или не вручали, а сказали для пиара? Что происходит? Кстати, что там у нас происходит с делами нардепов Трухина, Кузминых и Юрченко, которых поймали на коррупции? Ничего? Ну, ок. Тогда ловите парочки, которые занимаются сексом.

Вот эти истории с повестками и восприятием передовой, как наказанием, показывают не только незрелость общества и провал в информационной политике, но и тот бардак понимании важных моментов в головах многих украинцев.

А ещё это дискредитирует саму армию и явно не мотивирует многих на службу. Глядя на системные попытки наказывать повестками люди думают: «А меня за что? Я же ничего плохого не сделал?». И это явно не тот посыл, который нужен сегодня Украине в информационном пространстве. Это выгодно скорее нашим врагам. Поэтому когда вы продвигаете подобные тезисы, то явно не делаете полезное дело. Вот и задумайтесь об этом.

PS: Совершил человек преступление или правонарушение? Тогда его должно ждать наказание в рамках украинского законодательства. А все остальное с повестками – это явные перегибы и бред. Армия – это сегодня сила, гордость и единственная защита Украины, а не наказание. Помните об этом, когда начинаете требовать наказание в виде повестки или передовой.

Джерело: блог Борислава Берези

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