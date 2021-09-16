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    Шевченко може очолити збірну Туреччини з футболу

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    Андрій Шевченко добре зарокендував себе в збірній України - Шевченко може очолити збірну Туреччини з футболу
    Андрій Шевченко добре зарокендував себе в збірній України
    Фото з відкритих джерел

    Український спеціаліст побореться за посаду тренера з німцем Кунцем

    Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко є одним з кандидатів на пост головного тренера турецької національної команди. Про це повідомляє Kicker.

    Сам фахівець заявив, що в даний момент про досягнення угоди між ним і турецькою стороною говорити ще завчасно. Серед претендентів на посаду наставника турок також є Штефан Кунц.

    Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка на груповому етапі Євро-2020 здобула одну перемогу і вийшла в плей-офф з третього місця завдяки додатковим показникам. В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в додатковий час здолали Швецію (2:1), а в чвертьфіналі поступилися Англії (0:4).

    В серпні сплив термін дії контракту Шевченка з Українською асоціацією футболу і його місце зайняв Олександр Петраков.

    Збірна Туреччини у відбірному турнірі чемпіонату світу виступає разом зі збірною Нідерландів і поступається їй двома очками.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченко може очолити збірну Туреччини з футболу