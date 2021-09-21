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    «Металіст» підписав першого англійця в історії українського футболу

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    Кадім Харріс став першим англійцем в харківському клубі - «Металіст» підписав першого англійця в історії українського футболу
    Кадім Харріс став першим англійцем в харківському клубі
    Фото: ФК Металіст

    Кадім Харріс може дебютувати за харківський клуб вже 21 вересня в матчі Кубку України

    Лідер першої ліги харківський «Металіст» уклав контракт з 28-річним півзахисником Кадімом Харрісом. Як повідомляє пресслужба клубу, Кадім став першим англійським футболістом в історії українського футболу.

    За інформацією Transfermarkt, футболіст уклав договір на один рік і перейшов у клуб як вільний агент. Раніше Харріс виступав у Чемпіоншипі за «Кардіфф Сіті», «Брентфорд», «Барнслі».

    Гарріс став четвертим іноземцем, якого підписав «Металіст» з моменту виходу в першу лігу. Перед цим харків'яни орендували бразильського захисника Маїлтона, а також двох центральних нападників бразильця Матеуса Пейшоту та колумбійця Браяна Ріаскоса.

    У складі «Металіста» виступають ще два легіонери – півзахисники Жонатан (Бразилія) і Седдік Балулі (Франція).

    Дебютувати за «Металіст» Гарріс може у найближчому матчі – 21 вересня проти «Десни» в Кубку України.

    Після дев’яти турів «Металіст» набрав у першій лізі 25 очок. Це на 5 більше, ніж у «Кривбаса», який іде другим.

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    Теги: УЄФА санкції Франція
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    «Металіст» підписав першого англійця в історії українського футболу