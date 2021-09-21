«Металіст» підписав першого англійця в історії українського футболу

Кадім Харріс може дебютувати за харківський клуб вже 21 вересня в матчі Кубку України

Лідер першої ліги харківський «Металіст» уклав контракт з 28-річним півзахисником Кадімом Харрісом. Як повідомляє пресслужба клубу, Кадім став першим англійським футболістом в історії українського футболу.

За інформацією Transfermarkt, футболіст уклав договір на один рік і перейшов у клуб як вільний агент. Раніше Харріс виступав у Чемпіоншипі за «Кардіфф Сіті», «Брентфорд», «Барнслі».

Гарріс став четвертим іноземцем, якого підписав «Металіст» з моменту виходу в першу лігу. Перед цим харків'яни орендували бразильського захисника Маїлтона, а також двох центральних нападників бразильця Матеуса Пейшоту та колумбійця Браяна Ріаскоса.

У складі «Металіста» виступають ще два легіонери – півзахисники Жонатан (Бразилія) і Седдік Балулі (Франція).

Дебютувати за «Металіст» Гарріс може у найближчому матчі – 21 вересня проти «Десни» в Кубку України.

Після дев’яти турів «Металіст» набрав у першій лізі 25 очок. Це на 5 більше, ніж у «Кривбаса», який іде другим.