Українці зустрічають «Мрію», яка повертається з репетиції параду. Видовищне відео

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» візьме участь у параді до Дня Незалежності

У неділю, 22 серпня, після репетиції параду на аеродромі в Гостомелі зібралися сотні людей, аби зустріти найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія», який візьме участь у параді до Дня Незалежності. Відео зняли журналісти «Главкома».

На кадрах видно, як «Мрія» пролетіла низько над землею та попрямувала на посадку. Люди не стримували своїх емоцій та знімали на відео видовищний політ українського літака.

Літак Ан-225 «Мрія», спроєктований і побудований на ДП «Антонов» і входить до складу «Укроборонпрому», візьме участь у військовому параді до Дня Незалежності України.

«Мрія» пролетить над Хрещатиком і буде замикати повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників і військово-транспортних суден: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 і Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П», – повідомляє пресслужба державного концерну «Укроборонпром».

Зазначається, що літак створювався для перевезення корабля багаторазового використання «Буран» і частин ракети-носія «Енергія». Також передбачалося, що Ан-225 будуть використовувати і як літальний космодром багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), в якій літак є першим ступенем, а другим – невеликий космічний «човник» із паливним баком.

«22 березня 1989, «Мрія» з вантажем 156,3 тонн піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів у швидкості, висоті польоту і вантажопідйомності. Вже 11 вересня 2001 «Мрія» встановила 124 світові і 214 національних рекордів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, літак Ан-225 вже взяв участь у першій репетиції військового параду, яка відбулася 18 серпня.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року о 8.00 годині на стадіоні «Темп» (м. Київ, вул. Вітрука, 10-А) розгорнуть найбільший Державний Прапор у Києві – 200 метрів.