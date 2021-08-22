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    У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності (фото)

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    Відбулася фінальна репетиція святкового параду. Вулицями пройшли військові - У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності (фото)
    Відбулася фінальна репетиція святкового параду. Вулицями пройшли військові
    Фото: Олександр Груздєв/glavcom.ua

    У зв’язку із репетиційними заходами у столиці тимчасово обмежили транспортний рух

    У Києві 22 серпня відбулася фінальна репетиція параду військ на Хрещатику та Майдані Незалежності. У зв’язку із цим у столиці тимчасово обмежили транспортний рух та змінили маршрути громадського транспорту.

    Центром столиці проїхали сотні одиниць військової техніки та пройшли маршем військові, зазначає кореспондент «Главкома».

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    У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності (фото)
    У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності (фото)
    У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності (фото)
    У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності (фото)
    У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності (фото)
    У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності (фото)
    Фото: Олександр Груздєв/glavcom.ua

    Нагадаємо, 18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

    Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

    Також стало відомо, що 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), зокрема на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

    24 серпня із 08:00 до закінчення заходів тимчасово закриють на вхід і вихід зі станції метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів у центрі міста. Проте у ніч з 24 на 25 серпня буде продовжено роботу пасажирського транспорту загального користування на дві години.

    На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено окремо.

    Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

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    Теги: військові День Незалежності Хрещатик
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    У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності (фото)