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    В Івано-Франківську нацгвардійці витягли з хрещенської ополонки чоловіка, який не хотів вилазити

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    На березі посинілий &laquo;морж&raquo; не хотів одягатися - В Івано-Франківську нацгвардійці витягли з хрещенської ополонки чоловіка, який не хотів вилазити
    На березі посинілий «морж» не хотів одягатися
    скріншот із відео

    Франківчанин сидів в ополонці 10 хвилин

    В Івано-Франківську у свято Водохреща чоловік заліз у водойму і залишався в крижаній воді понад 10 хвилин, не реагуючи на заклики оточуючих вийти на берег, оскільки це небезпечно для здоров'я. Урешті впертого «моржа» витягли на сушу співробітники Нацгвардії, яких люди покликали на допомогу. Про це пише «Галка».

    Інцидент стався вранці на Бистриці – річка є однією з приток Дністра – біля пішохідного мосту на Пасічну. Те, що відбувається, зняв на відео очевидець, після чого поділився записом із місцевими журналістами.

    Оскільки чоловік не слухав людей, які попереджали про серйозну небезпеку через таке тривале перебування у воді в холод – більше ніж 10 хвилин! – небайдужі громадяни звернулися до нацгвардійців, які перебували неподалік.

    Гвардійцям військової частини 1241 довелося силоміць діставати чоловіка з води, після чого передали медикам.

    Опинившись на березі, «морж» довго не хотів одягатися. Між тим було видно, що нижня частина тіла чоловіка вже посиніла.

    Як розповіли в пресслужбі Нацгвардії журналістам, коли чоловіка витягли з води, то зрозуміли, що він нетверезий і не хотів сам вилазити. Громадянин навіть мав претензії до своїх рятівників.

    «Місцевий мешканець ішов здійснити ритуал занурення та провалився під лід. Об каміння, що на дні річці, чоловік побив руки, ноги, спину та навіть голову», – йдеться в повідомленні.

    Лікарі не рекомендують під час зимових купань в холод залишатися у воді довше, ніж 3-5 секунд, а тим, хто практикує загартування водою роками, в ополонці краще не залишатися довше ніж 1,5-2 хвилини.

    Нагадаємо, під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці.

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    Теги: Свято Водохреща Івано-Франківськ річка чоловік
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    В Івано-Франківську нацгвардійці витягли з хрещенської ополонки чоловіка, який не хотів вилазити