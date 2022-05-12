Кількість братських могил під Маріуполем збільшується. Нові супутникові фото

Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим

Біля Маріуполя збільшується кількість виявлених місць масових поховань. Нещодавно супутники зафіксували розростання братських могил, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

Зазначається, що найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим, котре знаходиться на північному заході від Маріуполя.

«На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину - у порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня. Також збільшилась кількість траншей», – йдеться у повідомленні.

При цьому збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.