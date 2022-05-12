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    Події в Україні

    Кількість братських могил під Маріуполем збільшується. Нові супутникові фото

    Місця масових заховань під с. Виноградне - Кількість братських могил під Маріуполем збільшується. Нові супутникові фото
    Місця масових заховань під с. Виноградне
    фото: radiosvoboda.org

    Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим

    Біля Маріуполя збільшується кількість виявлених місць масових поховань. Нещодавно супутники зафіксували розростання братських могил, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

    Зазначається, що найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим, котре знаходиться на північному заході від Маріуполя.

    «На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину - у порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня. Також збільшилась кількість траншей», – йдеться у повідомленні.

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    Кількість братських могил під Маріуполем збільшується. Нові супутникові фото
    Кількість братських могил під Маріуполем збільшується. Нові супутникові фото
    Кількість братських могил під Маріуполем збільшується. Нові супутникові фото
    Кількість братських могил під Маріуполем збільшується. Нові супутникові фото
    Кількість братських могил під Маріуполем збільшується. Нові супутникові фото
    Кількість братських могил під Маріуполем збільшується. Нові супутникові фото

    При цьому збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.

    Нагадаємо, супутник зафіксував 300-метрову братську могилу під Маріуполем. Як повідомлялося, у селі Мангуш, що в Донецькій області було знайдено декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кількість братських могил під Маріуполем збільшується. Нові супутникові фото