Столична влада заспокоїла киян: сирени гудіти не будуть

У Києві тестується система оповіщення населення

29 грудня в Києві не будуть вмикатися електричні сирени під час перевірки готовності територіальної системи оповіщення. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» сказав заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань самоврядування Андрій Крищенко.

Він зазначив, що 29 грудня – це дата закінчення підготовчих заходів щодо територіальної оборони.

Раніше у КМДА повідомили, що 29 грудня в Києві буде проведено перевірку готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен для передачі сигналу цивільного захисту «Увага всім».

Як відомо, столична влада готується до можливого вторгнення Росії в Україну. Зокрема, в Києві проводиться відновлення захисних споруд цивільного захисту. У столиці налічується майже 5 тисяч укриттів. У разі атаки буде попереджувальна сирена.

Крищенко повідомляв, системи оповіщення тестуються постійно, але без звуку.

«Плануємо проводити навчання. З наступного тижня ми розпочнемо інформаційну кампанію, щоб люди не лякалися, коли їх почують. А за кілька тижнів уже включатимемо сирени і будемо проводити навчання, щоб люди без паніки розуміли, що робити», – розповідав раніше Крищенко.

Якісь інші системи оповіщення столична влада не планує використовувати.

За даними The Washington Post, наразі біля кордонів України зосереджено численні російські війська та військова техніка, які були перекинуті в ці райони з інших регіонів країни. Експертам із США вдалося відстежити переміщення Російських військових завдяки супутниковим знімкам.

Крім того, американська газета оприлюднила карту вторгнення в Україну.

Раніше інформацію про плани Путіна щодо повномасштабного наступу на Україну та напрямки можливих атак оприлюднило також німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела серед високопосадовців.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Читайте також: