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    Місто Ізюм на ранок після бомбардувань: жахливі кадри (відео)

    Жахливі наслідки діян&nbsp;&laquo;миротворців&raquo; з Росії - Місто Ізюм на ранок після бомбардувань: жахливі кадри (відео)
    Жахливі наслідки діян «миротворців» з Росії
    скріншот з відео

    Руській мір прийшов в українське місто

    Окупанти вже восьму добу намагаються захопити Україну.

    Коли це не вдалося за три дні, як вони мряли, від люті російські війська почали обстрілювати мирні міста та житлові районі, де взагалі немає військових обє'ктів.

    Одне з таких міст - Ізюм. Очевидці зняли на відео у якому стані зараз перебуває місто.

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    Триває восьма доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

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    Теги: окупанти війна місто #stoprussia
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    Місто Ізюм на ранок після бомбардувань: жахливі кадри (відео)