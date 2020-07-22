Запобіжний захід «луцькому терористу» суд обиратиме завтра



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Максим Кривош тримав заручників в автобусі майже 12 годин Фото: Нацполіція

Сьогодні зловмиснику оголосять підозру

Зловмиснику, затриманому напередодні за захоплення заручників у Луцьку, у четвер, 23 липня оберуть запобіжний захід.

Про це повідомляє у Facebook сектор комунікації поліції Волинської області.

«Сьогодні зловмиснику оголосять підозру, а завтра суд обиратиме йому запобіжний захід. Наразі він поміщений в ізолятор тимчасового тримання», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що за фактом учорашніх подій у Луцьку поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження

Відомості внесено в ЄРДР за ч. 2 ст.147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (терористичний акт) Кримінального Кодексу України.

Сьогодні, 22 липня, о 12 годині запланований брифінг за участю начальника головного управління Національної поліції Юрія Крошка та начальника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова. Брифінг відбудеться біля входу до ГУНП у Волинській області.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.