  1. Головна
  2. Відео
  3. Як Зеленський чи Тимошенко могли б озвучити сигнал «Відбій повітряної тривоги!»
рус
    Відео

    Як Зеленський чи Тимошенко могли б озвучити сигнал «Відбій повітряної тривоги!»

    Під час повітряної тривоги потрібно залишатися в укритті доти, поки не пролунає сигнал про відбій - Як Зеленський чи Тимошенко могли б озвучити сигнал «Відбій повітряної тривоги!»
    Під час повітряної тривоги потрібно залишатися в укритті доти, поки не пролунає сигнал про відбій
    фото: facebook.com/mtrkchernivtsi

    Фразу «Відбій повітряної тривоги!» українцям доводиться чути ледь не щодня протягом останніх трьох місяців

    Як звучала би фраза «Відбій повітряної тривоги!» з вуст Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко, Олега Ляшка чи, наприклад, Мардж Сімпсона?

    Відповідь на це питання дає пародійне відео, яке нещодавно з'явилося в мережі.

    Нагадаємо, під час повітряної тривоги потрібно залишатися в укритті доти, поки не пролунає сигнал про відбій.

    У випадку, якщо ви не можете дістатися до укриття, то сховайтеся якомога далі від вікон.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як Зеленський чи Тимошенко могли б озвучити сигнал «Відбій повітряної тривоги!»