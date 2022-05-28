Як Зеленський чи Тимошенко могли б озвучити сигнал «Відбій повітряної тривоги!»

Під час повітряної тривоги потрібно залишатися в укритті доти, поки не пролунає сигнал про відбій

Фразу «Відбій повітряної тривоги!» українцям доводиться чути ледь не щодня протягом останніх трьох місяців

Як звучала би фраза «Відбій повітряної тривоги!» з вуст Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко, Олега Ляшка чи, наприклад, Мардж Сімпсона?

Відповідь на це питання дає пародійне відео, яке нещодавно з'явилося в мережі.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги потрібно залишатися в укритті доти, поки не пролунає сигнал про відбій.

У випадку, якщо ви не можете дістатися до укриття, то сховайтеся якомога далі від вікон.