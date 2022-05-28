  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Ковальов
  4. «Автокефалія» Московської церкви: у Києво-Печерській Лаврі все одно поминають патріарха Кирила
рус
    Думки вголос

    «Автокефалія» Московської церкви: у Києво-Печерській Лаврі все одно поминають патріарха Кирила

    Московський патріарх Кіріл (Гундяєв) благословляє російську агресію проти України, але його все одно поминають&nbsp;у Києво-Печерській Лаврі - «Автокефалія» Московської церкви: у Києво-Печерській Лаврі все одно поминають патріарха Кирила
    Московський патріарх Кіріл (Гундяєв) благословляє російську агресію проти України, але його все одно поминають у Києво-Печерській Лаврі

    «Не довго музика грала…»

    Перший день так званої «автокефалії» Московського Патріархату в Україні! Урааааа! Геть від Москви!

    Але заходимо на ютуб канал Києво-Печерської Лаври і чуємо, як диякон поминає московського патріарха Кіріла (Гундяєва). Так! Так! Саме того, який благословляє російську агресію проти України.

    Ось так безславно закінчилася вся «автокефалія» Московського Патріархату в Україні!

    «Не долго музика играла…»

    П.С. Звісно можна подумати, що диякона ніхто не попередив, але це не точно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна РПЦ Російська православна церква в Україні Україна автокефалія окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Андрій Ковальов
    Андрій Ковальов

    Релігієзнавець

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Автокефалія» Московської церкви: у Києво-Печерській Лаврі все одно поминають патріарха Кирила