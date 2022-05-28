«Автокефалія» Московської церкви: у Києво-Печерській Лаврі все одно поминають патріарха Кирила
«Не довго музика грала…»
Перший день так званої «автокефалії» Московського Патріархату в Україні! Урааааа! Геть від Москви!
Але заходимо на ютуб канал Києво-Печерської Лаври і чуємо, як диякон поминає московського патріарха Кіріла (Гундяєва). Так! Так! Саме того, який благословляє російську агресію проти України.
Ось так безславно закінчилася вся «автокефалія» Московського Патріархату в Україні!
«Не долго музика играла…»
П.С. Звісно можна подумати, що диякона ніхто не попередив, але це не точно