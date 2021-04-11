Японські депутати носили накладні животи, щоб краще зрозуміти вагітних жінок

Чиновники зізналися, що додаткова вага їх дійсно обтяжує: живіт заважає ходити, обертатися, нахилятися і виконувати багато звичайних рухів

Чиновники зізналися, що додаткова вага їх дійсно обтяжує: живіт заважає ходити, обертатися, нахилятися і виконувати багато звичайних рухів

В накладних жилетах депутати ходили на роботу і в магазин, спали й займалися домашніми справами

Троє чоловіків-депутатів з Ліберально-демократичної партії у Японії взяли участь в соціальному експерименті. Впродовж 2 днів вони носили спеціальні жилети, які важать по 7 кілограмів. Про це повідомляє 24 канал.

Таким чином чиновники хотіли опинитися на місці вагітних жінок. Експеримент запропонувала колега депутатів Такако Судзукі. Вона прагнула, щоб законодавці випробували на собі «деякі труднощі, з якими стикаються вагітні жінки» і, у результаті, допомогли створити безпечніше суспільство для майбутніх мам.

Жилети імітують живіт та груди. В них депутати ходили на роботу і в магазин, спали й займалися домашніми справами. Знімати вантаж їм можна було лише під час пленарних засідань уряду.

Експеримент розпочався 8 квітня. І вже на початку чиновники зізналися, що додаткова вага їх дійсно обтяжує: живіт заважає ходити, обертатися, нахилятися і виконувати багато звичайних рухів. Один з депутатів Масанобу Огура заявив, що від нині, «відчувши різні муки», він може полегшити деякі труднощі, пов'язані з вагітністю.

«Минула ніч з того часу, як я одягнув жилет вагітної жінки. Через тиск на живіт я не міг добре спати. Я не міг перевернутися, тож тіло болить. Мені залишилася лише 1 ніч, але у справжніх вагітних це триває місяцями… Переповнені поїзди змусили мене відчути себе ніяково, особливо коли люди або пакунки вдаряли мене в живіт», – поділився чиновник в перший день експерименту.

На відео видно, з якою важкістю чоловік намагається помити ванну та підстригти нігті на ногах.

Тим часом користувачі твітеру уточнили, що жилет імітує вагітність лише частково. Адже чоловіки не відчули багатьох моментів вагітності, зокрема: болю в животі, запаморочення, токсикозу й інших симптомів. Але все ж громадяни сподіваються, що експеримент таки дасть якісь плоди під час законотворчості.

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