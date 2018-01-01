З вбитої юристки Ноздровської зробили сакральну жертву?

Хто був зацікавлений у вбивстві юристки Ірини Ноздровської?

Журналісти зробили надто поспішні висновки щодо того, що відбулось, керуючись переважно різноманітними дописами у фейсбуку та емоціями людей, вважає Мар'яна П'єцух. Журналістка зізнається, що факт участі загиблої та всієї її родини у телепрограмі «Слідство ведуть екстрасенси» став для неї достатньою підставою не поспішати бачити



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Ірина Ноздровська

Хто був зацікавлений у вбивстві юристки Ірини Ноздровської?

Журналісти зробили надто поспішні висновки щодо того, що відбулось, керуючись переважно різноманітними дописами у фейсбуку та емоціями людей, вважає Мар'яна П'єцух.

Журналістка зізнається, що факт участі загиблої та всієї її родини у телепрограмі «Слідство ведуть екстрасенси» став для неї достатньою підставою не поспішати бачити всю цю історію у чорно-білих кольорах, як це відразу зробили чимало ЗМІ.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі. Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Читайте матеріал «Главкома» Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

Джерело: Детектор медіа