«Не каркайте». На Банковій оцінили ймовірність дострокових виборів

Радник Єрмака про розпуск парламенту: система працює, навіщо її ламати?

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не бачить причин для проведення дострокових президентських чи парламентських виборів. На його думку, переформатування парламенту на даному етапі суттєво сповільнить хід започаткованих президентом реформ.

«Взагалі не бачу підстав для проведення зараз дострокових виборів. Ефективні реформи, попри ситуативні складнощі, проходять, система змінюється. Ми ж розуміємо, що разом з достроковими президентськими виборами доведеться проводити і дострокові парламентські. А трансформувати зараз парламент – це просто зупинити темп руху. Є конфлікти, є помилки, є внутрішні діалоги, але система працює, навіщо її ламати? Попри спроби того ж спікера зламати роботу фракції та партії, президент є для «Слуги народу» ключовим авторитетом та ключовим менеджером. Тобто синергія є», – наголосив радник Єрмака.

Крім того, головний медійник Банкової не вважає, що призначення дострокових виборів якось пов’язане з лояльністю cпікера Верховної Ради, стосунки з яким у Банкової наразі перебувать у фазі конфлікту.

«Дострокові вибори – це ще один традиційний міф нашої політичної системи. Найцікавіше, що рано чи пізно їх можна, вибачте, «накаркати». У нас вже було багато прецедентів, коли вони з’являлися абсолютно несподівано. Але кореляції можливості дострокових виборів з питанням про лояльність спікера точно нема. Питання до спікера – це питання розбалансування роботи партії, від якої він делегований», – пояснив Михайло Подоляк.

До слова, політолог Вадим Денисенко вважає, що завдяки президенту Зеленському в Україні викристалізувався новий тип виборців. Це такі собі фанати Зеленського віком від 20 до 60 років, які не дуже соціально активні та не мають звички щось аналізувати.

На думку політолога Олексія Гараня, Зеленському не вигідні дострокові парламентські вибори, оскільки зараз рейтинг «Слуг народу» вдвічі менший, ніж був на виборах 2019 року.

У той же час Володимир Зеленський залишається безумовним лідером президентських симпатій українців. Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 19,5% від усіх опитаних віддали б свої голоси за Зеленського. На другому місці – п’ятий президент України Петро Порошенко з результатом 14,3%. Решта кандидатів суттєво відстають від цих показників.