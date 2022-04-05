Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
Світлини зі звільненої від окупантів Бородянки жахають
Військові Збройних сил України показали, в якому стані Бородянка після звільнення від російських окупантів.
Як свідчать світлини, оприлюднені Генштабом ЗСУ, невеличке містечко зазнало масштабних руйнувань. Рашисти обстріляли житлові квартали, багатоповерхівки і приватні будинки. Після обстрілів будинки палали.
Також на вулицях міста багато розбитих і спалених автомобілів.
Нагадаємо, 2 квітня українські військові звільнили Київську область від російських загарбників. До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.
Російські окупаційні війська майже повністю знищили Бородянку. Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Вона додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.