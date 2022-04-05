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    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)

    Російські окупанти знищили всю інфраструктуру Бородянки - Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Російські окупанти знищили всю інфраструктуру Бородянки
    фото: Генштаб ЗСУ

    Світлини зі звільненої від окупантів Бородянки жахають

    Військові Збройних сил України показали, в якому стані Бородянка після звільнення від російських окупантів.

    Як свідчать світлини, оприлюднені Генштабом ЗСУ, невеличке містечко зазнало масштабних руйнувань. Рашисти обстріляли житлові квартали, багатоповерхівки і приватні будинки. Після обстрілів будинки палали.

    Також на вулицях міста багато розбитих і спалених автомобілів.

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    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)
    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)

    Нагадаємо, 2 квітня українські військові звільнили Київську область від російських загарбників. До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.

    Російські окупаційні війська майже повністю знищили Бородянку. Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Вона додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)