Як після апокаліпсису. Військові показали зруйновану окупантами Бородянку (фото)

Світлини зі звільненої від окупантів Бородянки жахають

Військові Збройних сил України показали, в якому стані Бородянка після звільнення від російських окупантів.

Як свідчать світлини, оприлюднені Генштабом ЗСУ, невеличке містечко зазнало масштабних руйнувань. Рашисти обстріляли житлові квартали, багатоповерхівки і приватні будинки. Після обстрілів будинки палали.

Також на вулицях міста багато розбитих і спалених автомобілів.

Нагадаємо, 2 квітня українські військові звільнили Київську область від російських загарбників. До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.

Російські окупаційні війська майже повністю знищили Бородянку. Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Вона додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.

Читайте також:



