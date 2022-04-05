Нацгвардія взяла під охорону Чорнобильську АЕС
Керівництво ЧАЕС наголосило, що дуже важливо провести ротацію персоналу зміни
Підрозділи Національної гвардії України прибули на Чорнобильську АЕС та взяли об'єкт під свою охорону. Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС у Facebook.
«Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів», – йдеться у повідомленні.
Також ЧАЕС зазначає, що ключовими завданнями підприємства є:
- перевірка ЗСУ безпеки майданчика та його транспортної інфраструктури;
- перевірка радіаційного стану приміщень та об'єктів станції, де знаходилися окупаційні війська РФ, які, за даними ЧАЕС, повністю нехтували правилами радіаційної безпеки;
- ротація персоналу зміни, що знаходиться на майданчику.
Також керівництво ЧАЕС наголосило, що дуже важливо провести ротацію персоналу зміни. Це 46 добровольців-працівників, які відправилися на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників, які продовжують перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин від початку окупації станції.
Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України. До слова, серед військовослужбовців збройних сил Росії поширюються панічні настроїчерез радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні.
До слова, окупанти забрали з собою кавоварки та столове приладдя з ЧАЕС. Також виходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців.