«Земляни». Що відомо про фільм, який «рекламує» луцький терорист



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«Земляни» (Earthlings) – американський документальний фільм 2005 року

«Земляни» — це документальна стрічка про проблему експлуатації тварин людьми для розваг, досліджень, виробництва одягу та їжі тощо

Максим Кривош, який захопив автобус із заручниками в місті Луцьку, заявив, що одна з його вимог, щоб президент України Володимир Зеленський особисто прорекламував фільм «Земляни» 2005 року.

«Президент Зеленський повинен записати відеозвернення з текстом «фільм «Земляни» дивитися всім», - заявив він на сторінці у соцмережі, яку згодом видалили з платформи.

Ввечері 21 липня президент виконав вимогу терориста.

Про що фільм «Земляни»

«Земляни» (Earthlings) – американський документальний фільм, який розповідає про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу і їжі. Режисером фільму виступив зоозахисник Шон Монсон, закадровий текст прочитаний Хоакіном Феніксом (зірка фільму «Джокер»), продюсером стрічки стала актриса Меггі Кью, а музикант Мобі став автором саундтреку. Усі є веган-активістами.

Також фільм піднімає теми расизму, сексизму, видової дискримінації і прав тварин, демонструючи кадри, отримані за допомогою прихованої камери з зоомагазинів, «щенячих ферм», притулків для бездомних тварин, птахофабрик, боєнь, місць вичинки і продажу шкіри та хутра, спортивних і розважальних заходів і дослідницьких лабораторій.

Кадри з фільму демонструють, як людина почала домінувати над іншими живими істотами і яких страждань ті зазнають. Прем'єра «Землян» відбулася на фестивалі Artivist Film Festival в 2005 році, де фільм виграв нагороду в категорії «Кращий документальний фільм».

Нагадаємо, близько 21:00 у Луцьку терорист відпустив першу трійку заручників.

Після цього президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста та записав відеозвернення.

Як відомо, чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.