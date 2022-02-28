Жахливі наслідки обстрілів житлових кварталів на Чернігівщині (відео)

Ворог бомбардує українські міста

24 лютого 2022 року о 4 ранку російськи війська розпочали повномасштабну війну проти українського народу. По українських містах було завдано ракетні удари та артилерійські обстріли.

Російські окупанти в паніці, так як путінський бліцкриг провалився і окупувати Україну за два дні загарбникам не вдалося. Ворог намагається завдати психологічного удару по населенню і розпочав обстріл житлових кварталів українських міст.

Так, 28 лютого починаючи близько з 02:00 внаслідок ворожих обстрілів у місті Чернігів (періодично ворог здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку, можливо пристрілювання по радіотелецентру), сталося:

влучання боєприпасу в фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича з подальшим загорянням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС

влучання боєприпасу в будівлю магазину на центральному ринку по вул. Ринкова. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв.

влучання боєприпасу в будівлю дитячого садка по вул. Реміснича з подальшим загорянням.

Жертв та постраждалих немає, повідомляє ДСНС України.

Нагадаємо, українська авіація за добу знищила шість колон військової техніки окупантів.

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