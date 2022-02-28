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    На дитячий майданчик в Харкові поцілили снарядом, але він не розірвався (Фотофакт)

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    На дитячий майданчик в Харкові поцілили снарядом, але він не розірвався (Фотофакт)
    На дитячий майданчик в Харкові поцілили снарядом, але він не розірвався (Фотофакт)

    Сапери оперативно вивезли снаряд з майданчика у Харкові

    Після вчорашнього обстрілу окупантами Харкова знайшли нерозірваний снаряд від РСЗВ (реактивної системи залпового вогню) на дитячому майданчику між житловим будинком та дитячим садком у 624-му мікрорайоні міста (північний схід, напрямок на Старий Салтов та Вовчанськ).

    Калібр, а відповідно, з чого стріляли – «Града» або «Урагану» – сили тероборони визначити не встигли: сайпери оперативно вивезли снаряд.

    Як повідомлялось, ворожі путінські війська продовжують обстріл Чернігова. Вогонь ведеться з певним інтервалом, не виключено, що йде пристрілювання по телецентру.

    Нагадаємо, у Чернігові внаслідок пожежі, що виникла в будинку в центрі міста в результаті ракетного обстрілу, постраждала жінка.

    До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні 24 години будуть вирішальними для України у боротьбі із російським вторгненням.

    Теги: Харків війна обстріл Україна
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    На дитячий майданчик в Харкові поцілили снарядом, але він не розірвався (Фотофакт)