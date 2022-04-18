Злочини окупантів. Українка розповіла, як під час евакуації вбили її сина (відео)

Триває 54-й день повномасштабної війни Росії проти України

Мешканка Київської області, Інна, розказала журналістам, як її 13-річного сина було вбито, коли жінка з дітьми намагалася вибратися з окупованого російськими військовими села Перемога.

За її словами, виїхати з Перемоги намагалися п'ять машин із двома десятками людей. Жінка пояснює, що від росіян було кілька умов. По-перше, пасажири йдуть пішки біля автомобілів. По-друге, виїжджати із села їм дозволили лише однією, польовою дорогою.

На останньому блокпосту на виїзді з окупованої території росіяни дозволили колоні проїхати основною трасою: це нікого не насторожило.

«Вони нам сказали: «Проходьте!» – ми їм у відповідь дуже подякували. Вони нам навіть помахали з танків, з бетеєрів руками: «Щасливо!», «До побачення!» – каже Інна. – Тобто вони всіма своїми діями, умовними знаками бажали нам щасливої дороги!»

Переїхавши трасу впоперек, машини із дітьми виїхали на поле. Далі люди вирішили вже не йти пішки та сіли в машини. Але довго не проїхали.

Чому машинами стріляли – росіяни так і не пояснили. Усіх людей повернули назад у село Перемога. Але семеро людей, серед яких був Єлисей, не вижили.

Лише через місяць, коли село звільнили, хлопчика змогли нормально поховати на цвинтарі у Броварах, звідки родина родом.

Нагадаємо, російські загарбники вивезли з Маріуполя кількадесят тисяч людей, у тому числі до п'яти тисяч дітей, сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що так само неможливо достеменно сказати, скільки в Маріуполі наразі залишилося людей, скільки загинуло.