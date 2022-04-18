Окупантам не вийде легко взяти Маріуполь – міноборони Британії

Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню

Не зважаючи на те, що Росія при облозі Маріуполя застосувала тактику воєн в Чечні і Сирії, їй не вдалося так легко взяти місто. Російське командування стурбоване тим, скільки часу буде потрібно на взяття Маріуполя. Про це повідомляє міноборони Великобританії в Twitter.

«Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування Росії в інших місцях», – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, спроба захопити Маріуполь дорого обійшлася його жителям. Значні частини інфраструктури були зруйновані, а населення зазнало значних втрат.

«Нанесення ударів по населених пунктах в межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні в 1999 р.і Сирії в 2016 р. і це незважаючи на заяви Міністерства оборони Росії від 24 лютого 2022 р. про те, що Росія не буде завдавати ударів по містах і не загрожуватиме населенню України», – зазначили в міноборони Британії.

Нагадаємо, у Маріуполі окупаційна влада «ДНР» примушує чоловіків виходити на очистку завалів, роботу обіцяють оплатити їжею. Як повідомлялося, у Маріуполі загинула медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.