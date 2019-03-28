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    У Вінниці робот-хірург виконав першу в Україні операцію

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    У Вінниці робот-хірург виконав першу в Україні операцію

    ДаВінчі свого часу сконструювали фахівці NASA

    Перша в Україні операція робота-хірурга ДаВінчі пройшла у Вінниці. Місцеві лікарі роботизовану хірургію назвали вітчизняним проривом. Хоча в країнах з розвинутою медициною такі технології застосовують давно. І там вже з'ясували - крім переваг, роботизовані операції мають і ряд недоліків. Зокрема, нещодавно у США пацієнтка під час  операції зазнала термічної травми кишківника.

    На операційному столі – 54-річний чоловік. В нього друга стадію раку передміхурової залози. Але видаляти пухлину пацієнту сьогодні буде не лікар-хірург. Замість нього в операційній - робот ДаВінчі. Перед початком операції машину налаштовують.

    Робот має чотири руки, до яких кріпляться хірургічні інструменти. Щоправда, керує процесом досвідчений хірург - задля цього спеціально приїхав із Києва. Очі лікаря –це 3D-камера, її через маленький отвір вводять у тіло пацієнта. Усі рухи медика за пультом повторюють маніпулятори.

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    Міліметр за міліметром і ножиці робота вирізають пухлину. Крихітні маніпулятори виконують надточні рухи і не пошкоджують сусідні тканини. Це головна перевага ДаВінчі.

    «Маніпулятори, які в черевній порожнині мають здатність рухатись на 360 градусів, і підлізти під такі місця анатомічні, чого не можна зробити при звичайній хірургії», – каже хірург Андрій Гигоренко.

    «У нього є якості, які не може повторити рука хірурга плюс діаметр інструмента 8 мм і він повторює те, що робить кисть хірурга діаметром 10 см», – каже інший хірург Сергій Байдо.

    ДаВінчі свого часу сконструювали фахівці NASA. Спочатку він був помічником військових медиків, згодом його почали використовувати й у цивільній медицині. Втім, в Україні він працює вперше. Закупила ДаВінчі одна з приватних клінік, але оперувати на ньому зможуть хірурги з різних куточків країни.

    «Технологія цього процесу дозволяє працювати так, що робот знаходиться в одній частині планети, хірург в іншій. Дуже багато хірургів з України телефонують, ми маємо сертифікат чи можна до вас приїхати», – розповідає керівник медичного центру Євген Антонюк

    Джерело: ТСН

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