Google запустив сервіс G Pay для українських інтернет-магазинів



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Наразі партнерами Google є близько 6,5 тисячі інтернет-магазинів

Компанія Google запустила можливість оплати за допомогою платіжної системи Google Pay в інтернет-магазинах України. Зазначається, що такий спосіб оплати буде зручнішим та швидшим за оплату за допомогою традиційних банківських карток.

Наразі партнерами Google є близько 6,5 тисячі інтернет-магазинів, проте у компанії зазначають, що кількість інтернет-магазинів, які підтримуватимуть оплату за допомогою G Pay буде постійно зростати.

«Тепер завдяки Google Pay онлайн при оплаті в інтернет-магазинах не потрібно щоразу заново вводити дані платіжної карти, що скорочує час покупки і зручно як для користувачів, так і для онлайн-продавців», — повідомив директор Google Україна.

У компанії зазначають, що наразі співпрацюють з 19 українськими банками, а розрахуватися за допомогою мобільного телефона, що підтримує систему Google Pay можна у 200 тисячах терміналів по всій Україні.

Раніше Єврокомісія втретє оштрафувала Google за порушення антимонопольних правил.

Також Google зробив додаток для людей з порушеннями зору, який розпізнає об'єкти навколо.

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