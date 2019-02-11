NASA опублікувало панораму Марса, зроблену марсоходом Curiosity



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Відтепер марсохід протягом року буде досліджувати глиняні відкладення району Glen Torridon і дно кратера Гейл

Марсохід зробив панораму в форматі 360 градусів у районі свого останнього буріння

Космічна агенція NASA опублікувала на своєму сайті панорамне відео Марса, зроблене американським марсоходом Curiosity. Про це йдеться на сайті агенції.

NASA показує, що марсохід спустився із хребта Віри Рубін після більш ніж року досліджень. Перед цим він зробив панораму в форматі 360 градусів у районі свого останнього буріння на хребті Rock Hall.

Підкреслюється, що відтепер марсохід протягом року буде досліджувати глиняні відкладення району Glen Torridon і дно кратера Гейл.

Так, відео було змонтовано на основі матеріалів, зроблених 19 грудня.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року фахівці Національної аерокосмічної агенції США (NASA) вперше опублікували запис шуму вітру на Марсі. Так, 1 грудня сейсмограф автоматичної міжпланетної станції InSight зміг зафіксувати коливання, що був звуком марсіанського вітру. Його швидкість становила від 16 до 24 кілометрів на годину.

Як повідомлялося, зонд InSight на Марсі провів тестові включення приладів, а також почав зйомки околиць. Зазначалося, що команда почала зйомку елементів самої посадкової платформи за допомогою роботизованої руки станції. Дана робота проводиться для того, щоб вибрати місце, де в майбутньому буде встановлено сейсмограф і інструмент для буріння 5-метрової свердловини.