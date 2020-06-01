Американські космічні ракети та українські апарати вентиляції легень

«В США відчувають заздрість і гордість, а в нас - пекельний сором»

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XXI век. 2020 год. Сенсация.

В США запускают первый частный космический корабль с двумя астронавтами на борту. С замиранием сердца эфир смотрит весь мир.

XXI век. 2020 год. Сенсация.

В Украине, на государственном радиозаводе произвели прибор для колки орехов и назвали его - ИВЛ аппарат. Весь мир на него не смотрит, на него вообще никто не смотрит, так как удобные и компактные орехоколы уже есть, а о том что это ИВЛ можно угадать только по надписи. При совке такое во дворцах пионеров дети собирали.

Смотрю трансляцию Space X, а думаю почему-то про новый украинский ИВЛ. Живем вроде в одном мире, в одном веке.

Одно открывает людям космос, а другое разве что может открыть путь в могилу. Там распираете зависть и гордость, а здесь чувство адского стыда. Знаете.

Продайте уже нах*р все государственные заводы в Украине, а все что не сможете продать - просто закройте и отдайте за 1 гривну украинскому бизнесу для создания настоящего конкурентного украинского производства. Мир навсегда изменился.

Самое важное даже не то, что американцы возобновили пилотируемые пуски. Важнее как по мне, что это сделала современная частная корпорация. Государство и в этой сфере уходит на второй план. В лучшем случае.

Государство может поддерживать и помогать частному бизнесу - создавать условия, лоббировать и подставлять плечо, но государство не может быть быстрым, гибким и эффективным визионером, новатором, создателем - двигателем прогресса. Или мы это осознаём или сдохнем любуясь на такие Украинские разработки. Поздравляю Америку. Поздравляю Маска.

Мечты одного человека меняют историю мира на наших глазах!

Джерело: блог Олексія Давиденка

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