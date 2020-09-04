Канадські винищувачі приєдналися до місії повітряної поліції НАТО у Румунії



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Загін Королівських ВПС Канади складається приблизно зі 135 осіб особового складу та шести винищувачів CF-188 Hornet

Повітряна оперативна група канадських винищувачів розпочне свою місію повітряної поліції в Румунії в суботу, 5 вересня

Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Канади розпочинають участь у місії повітряної поліції НАТО в Румунії. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

«Повітряна оперативна група канадських збройних сил розпочне свою місію повітряної поліції в Румунії в суботу, 5 вересня, після отримання сертифікату готовності від НАТО на церемонії, що відбулася на румунській базі ВПС імені Михайла Когелнічану 3 вересня», - йдеться у заяві.

В Об'єднаному командуванні повітряними силами НАТО уточнили, що загін Королівських ВПС Канади складається приблизно зі 135 осіб особового складу та шести винищувачів CF-188 Hornet.

Вони працюватимуть разом із літаками румунських ВПС до грудня 2020 року. Окрім польотних місій повітряної поліції НАТО, вони також проходитимуть комбіновану підготовку з іншими союзниками на узбережжі Чорного моря.

«Підготовка дозволить ВПС Альянсу покращити взаємодію між членами НАТО та про демонструє рішучість Альянсу захищати свої інтереси в Чорноморському регіоні», - зазначили в командуванні.

Як повідомлялося, у НАТО пояснили Лукашенку, навіщо у Балтійському регіоні розгорнули сили Альянсу. Напередодні Лукашенко у своїх висловлюваннях не виключив перетворення Білорусі «в театр військових дій».