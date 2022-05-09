Із купою охорони та без ветеранів. Як Путін на ході побував (відео)

На параді Путін ніс портрет свого батька

Президент Росії під час ходи «Безсмертного полку» посміхається, а в той час його вояки вбивають мирних жителів України

Російський диктатор Володимир Путін, через якого загинули тисячі українців, сьогодні взяв участь у ході «Безсмертного полку» у Москві. Відео з президентом Росії опублікували росЗМІ.

На параді Путін ніс портрет свого батька, який був поранений під час Другої світової війни. Диктатор під час ходи посміхався та махав рукою росіянам.

У багатьох учасників «Безсмертного полку» на грудях значки з літерою Z – забороненим у низці країн символом війни в Україні.

Водночас із кадрів видно, що Путін оточений купою охорони. На відео біля російського диктатора не помітно жодного ветерана.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін вкотре підкреслив власний цинізм та дволикість. У мережі з'явилися кадри, де російський диктатор покладає квіти до стел міст-героїв Другої світової війни, серед яких Київ та Одеса.

Він також виступив на параді з нагоди чергової річниці «Великої перемоги». Більшість виступу на параді, присвяченому річниці завершенню бойових дій у Європі в рамках Другої світової війни, Володимир Путін присвятив нинішній війні, яку його режим проводить на території України.



