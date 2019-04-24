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    Під час Великодніх свят вінничани розмальовуватимуть велетенські писанки

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    Під час Великодніх свят вінничани розмальовуватимуть велетенські писанки

    25 квітня з 13 до 19 години у нашому місті проходитиме фестиваль «Великоднє диво».

    На майдані Незалежності відбудуться майстер-класи  з розфарбовування писанок у різних техніках, конкурси. А також – фінал мистецького проекту «Пасхальні візерунки»: виставка велетенських писанок та розмальовування однієї з них.
    У Великодні дні у Вінниці пройде ряд заходів, серед яких – мистецький проект «Пасхальні візерунки» та фестиваль «Великоднє диво».  Фестиваль у місті пройде вже вдруге. На майдані Незалежності (біля фонтану «Мушля»), буде розміщено 14 гіпсополімерних яєць, висота кожного – 1,35 м.   До розфарбовування одного із них зможуть долучитися усі бажаючі. 

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    Також під час фестивалю відбудуться презентації на теми: «Писанкарство: давні традиції українського народу», «Збереження та популяризація українського традиційного писанкарства», «Автентичні писанки Поділля».
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