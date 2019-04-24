Під час Великодніх свят вінничани розмальовуватимуть велетенські писанки



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25 квітня з 13 до 19 години у нашому місті проходитиме фестиваль «Великоднє диво».

На майдані Незалежності відбудуться майстер-класи з розфарбовування писанок у різних техніках, конкурси. А також – фінал мистецького проекту «Пасхальні візерунки»: виставка велетенських писанок та розмальовування однієї з них.

Також під час фестивалю відбудуться презентації на теми: «Писанкарство: давні традиції українського народу», «Збереження та популяризація українського традиційного писанкарства», «Автентичні писанки Поділля».