Вінницький музей запрошує містян на уроки виживання



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1 червня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться інтерактивна екскурсія «Археологічні мандри: урок виживання»

Під час неї відвідувачів навчать доісторичним методам здобування їжі та виготовленню зброї.

Про це повідомляють у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї.

«Ми з вами – цивілізовані люди, які звикли користуватися всіма благами сучасного суспільства і зверхньо дивимось на «примітивні» технології первісних народів та деяких «відсталих» племен. Втім, опинившись сам на сам з небезпеками природи, ймовірно саме вони виявилися б більш пристосованими до виживання», - йдеться у дописі.

За словами організаторів, під час екскурсії вінничани дізнаються не тільки про одяг представників трипільської культури, а й «дієвість трипільського ножа, що тисячі років пролежав в землі, вагу бойової сокири з граніту тощо».

Екскурсію для відвідувачів музею проведе науковий співробітник науково-дослідницького сектору археології Олександр Фіщук.

Для учасників заходу обов'язкова попередня реєстрація за телефоном 063-651-74-46 або посиланням.

Вхідний квиток для дітей та студентів – 20 грн, дорослих - 30 грн (з врахуванням екскурсійного обслуговування та фотографування).

Джерело: Vinbazar