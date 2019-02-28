Батькам вінницьких школярів розповіли, як можна користуватись Єдиною системою відкритих бюджетів шкіл



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У приміщенні HUB Місто змістів батькам дітей, які навчаються у школах міста, презентували Єдину систему відкритих бюджетів шкіл.

На заході розповіли про онлайн платформу, яка дозволяє в розрізі окремого закладу освіти бачити всю фінансову інформацію: скільки коштів і на що виділяється із бюджету, дивитись за використанням благодійних внесків тощо. Тут є інформація не лише про надходження у заклад а й його потреби.

Єдина система відкритих бюджетів шкіл розроблялась на основі фокус-груп та консультацій з батьками, директорами шкіл, департаментами освіти. У Вінниці вона почала впроваджуватись у 2018 році. Наразі до системи вже підключились 19 загальноосвітніх шкіл м. Вінниці.

Для того, щоб батьки учнів більше знали про можливості цієї системи та могли нею користуватись, їх запросили на ознайомчу зустріч. Захід провели представники ГО «Центр Поділля-Соціум» за підтримки департаменту освіти Вінницької міської ради та за організаційної підтримки Фонду «Об’єднання» та Антикорупційної ініціативи ЄС

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«Вінниця є четвертим містом, яке у 2018 році долучилося до Єдиної системи відкритих бюджетів шкіл. Наразі у Вінниці до неї приєдналося 19 закладів, решта шкіл в процесі підключення. Ця ініціатива має багато позитивних моментів як для батьків, так і для меценатів і самих шкіл. Заклади відкриті і прозорі», – розповіла директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

«Перед початком впровадження системи ми з колегами проаналізували усю звітність шкіл Вінниці. Ми були приємно вражені тим, що усі школи звітують на своїх сайтах, є уся відповідна документація, яка відповідає законодавству України про освіту. Але сайти шкіл міста дуже різні по структурі, і щоб знайти інформацію потрібно витратити на це певний час. Впровадження Єдиної системи відкритих бюджетів шкіл вирішує це питання. Адже через онлайн платформу звітують у єдиному форматі, завдяки чому інформацію легко промоніторити та зробити висновки», – зазначила координатор Єдиної системи відкритих бюджетів шкіл у Вінниці Світлана Дмитрієва.

Презентація допоможе продемонструвати відкритість та прозорості фінансового звітування навчальними закладами, показати інструменти користування системою для батьків (можливість додавати коментарів, виставляти пріоритети потреб навчального закладу, здійснювати контроль за використанням благодійних коштів тощо).

Як зазначила Світлана Дмитрієва, наразі до системи долучились такі навчальні заклади: гуманітарна гімназія №1, школи № 8, 9, 10, 12, 31, 32,11,30, 29, 14, 33, 15, 36, 23, 21, 19, 16 ,5 та вінницький технічний ліцей. «Зараз ці заклади працюють у тестовому режимі, адже вони вчаться працювати в цій системі, тому сподіваюсь, що всі разом ми досягнемо якісного результату», – каже Світлана Дмитрієва.