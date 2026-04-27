Бухгалтерка ліцею на Вінниччині вкрала у школи майже 3 млн грн

Аферистку викрили: три роки вона фальсифікувала нарахування зарплат і податків

На Вінниччині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої бухгалтерки одного з ліцеїв Тростянецької громади: слідство встановило, що впродовж трьох років жінка перераховувала кошти навчального закладу на власні рахунки. Загальна сума розкрадання становить 2,7 млн гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Гайсинську окружну прокуратуру.

Три роки фальсифікувала документи

За даними слідства, у 2021–2024 роках обвинувачена систематично незаконно перераховувала бюджетні кошти з рахунків освітнього закладу на власний банківський рахунок. Щоб приховати махінації, вона вносила недостовірні дані до відомостей про розподіл виплат працівникам, нарахування податків та профспілкових членських внесків.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції № 2 Гайсинського районного управління ГУНП у Вінницькій області. Обвинувальний акт скерований до суду за процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури.

Покарання та запобіжний захід

Бухгалтерці інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років та конфіскацією майна.

Наразі обвинувачена перебуває під цілодобовим домашнім арештом.



Нагадаємо, схожу схему використовувала бухгалтерка ліцею на Троєщині у Києві: разом із директоркою вона перераховувала собі частину бюджетних коштів під час нарахування зарплат педагогам. Загальна сума розкрадання у тій справі склала 11,5 млн гривень – їм також повідомили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

До слова, аналогічний спосіб – завищення нарахувань через бухгалтерські програми – застосовував посадовець «Чернівцігазу», який у такий спосіб привласнив 6 млн гривень.