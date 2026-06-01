Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині в ДТП загинули мати та 12-річна донька

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині в ДТП загинули мати та 12-річна донька
Смертельна ДТП сталася поблизу села Ксаверівка
фото: Поліція Вінницької області
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Загиблі були жительками Полтавської області

У Вінницькому районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей - мати з 12-річною донькою. Аварія трапилася 30 травня близько 10:00 поблизу села Ксаверівка. Про це повідомляє поліція Вінниччини, пише «Главком».

За попередньою інформацією слідства, 47-річна водійка автомобіля Toyota не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з вантажним автомобілем DAF із напівпричепом, за кермом якого перебував 38-річний житель Житомирської області.

Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися. На місці події працювали поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Рух транспорту на ділянці дороги тимчасово здійснювався у реверсному режимі.

Унаслідок аварії водійка легковика та її 12-річна донька загинули на місці. Загиблі були жительками Полтавської області. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, 31 травня на Хмельниччині сталася ще одна смертельна ДТП. У селі Правдівка вантажівка Mercedes з’їхала з дороги, зіткнулася з двома припаркованими автомобілями та врізалася у стіну придорожнього кафе. Внаслідок аварії загинула жінка, ще двоє людей отримали травми.

Читайте також:

Теги: ДТП смерть аварія Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі на місці події ще працюють правоохоронці
Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина
3 травня, 22:12
Уродженець Парижа (Франція) Да Сілва Рамос виступав у Формулі-1 під прапором Бразилії
У віці 100 років пішов з життя колишній пілот Формули-1 да Сілва Рамос
6 травня, 14:46
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік
«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера
6 травня, 16:19
Унаслідок ДТП постраждали двоє людей – 39-річний водій Volkswagen та 53-річний кермувальник Ford
На Київщині нетверезий водій виїхав на зустрічну смугу, постраждали двоє людей
11 травня, 12:01
Audi збила двох людей
У Харкові водій Audi збив двох пішоходів: хлопець загинув
21 травня, 02:00
До підозрюваного застосовано запобіжний захід
Матір стала свідком злочину. На Вінниччині батько зґвалтував доньку
11 травня, 19:33
За збірну Франції Ді Налло зіграв 10 матчів, у яких забив 8 м'ячів
Помер найкращий в історії бомбардир титулованого французького клубу
13 травня, 12:04
Реагуванню перешкоджають насильство та нестабільність у регіоні
Ебола вбила трьох волонтерів Червоного Хреста і перетнула кордон Уганди
24 травня, 03:15
Українська блогерка Vikunciy загинула в жахливій ДТП
Загиблу в моторошній ДТП блогерку поховали в закритій труні
30 травня, 21:37

Новини

На Вінниччині в ДТП загинули мати та 12-річна донька
На Вінниччині в ДТП загинули мати та 12-річна донька
У селі на Вінниччині залишилася одна жителька: як їй ведеться
У селі на Вінниччині залишилася одна жителька: як їй ведеться
На Вінниччині 82-річного чоловіка заарештовано за зґвалтування 10-річної дівчинки
На Вінниччині 82-річного чоловіка заарештовано за зґвалтування 10-річної дівчинки
У Вінниці пасажири побили водійку трамвая під час роботи
У Вінниці пасажири побили водійку трамвая під час роботи
В Україні на вихідних похолодає: де температура впаде до +10°C
В Україні на вихідних похолодає: де температура впаде до +10°C
Шлюби неповнолітніх в Україні: у яких регіонах їх найбільше
Шлюби неповнолітніх в Україні: у яких регіонах їх найбільше

Новини

На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua