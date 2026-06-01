На Вінниччині в ДТП загинули мати та 12-річна донька

У Вінницькому районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей - мати з 12-річною донькою. Аварія трапилася 30 травня близько 10:00 поблизу села Ксаверівка. Про це повідомляє поліція Вінниччини, пише «Главком».

За попередньою інформацією слідства, 47-річна водійка автомобіля Toyota не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з вантажним автомобілем DAF із напівпричепом, за кермом якого перебував 38-річний житель Житомирської області.

Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися. На місці події працювали поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Рух транспорту на ділянці дороги тимчасово здійснювався у реверсному режимі.

Унаслідок аварії водійка легковика та її 12-річна донька загинули на місці. Загиблі були жительками Полтавської області. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, 31 травня на Хмельниччині сталася ще одна смертельна ДТП. У селі Правдівка вантажівка Mercedes з’їхала з дороги, зіткнулася з двома припаркованими автомобілями та врізалася у стіну придорожнього кафе. Внаслідок аварії загинула жінка, ще двоє людей отримали травми.