На Київщині ексдиректорка дитсадка підозрюється у розтраті 500 тис. грн: деталі схеми

Колишній керівниці дошкільного навчального закладу в селі Іванків Вишгородського району повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовиця організувала схему з фіктивним працевлаштуванням. Вона оформила на посади помічників вихователів двох своїх знайомих. Протягом понад двох років ці особи на роботі не з’являлися, проте їм нараховувалася заробітна плата, премії та надбавки.

Аби приховати махінації, директорка систематично вносила недостовірні дані до табелів обліку робочого часу та бухгалтерських документів.

Крім того, правоохоронці встановили, що за вказівкою керівниці бюджетні кошти виплачувалися їй самій та ще трьом працівницям за період, коли вони фактично перебували за кордоном і не виконували своїх обов’язків.

Загалом через дії підозрюваної державі завдано збитків на суму понад 539 тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють наявність інших можливих причетних осіб, а також перевіряють можливість відшкодування завданих збитків.

«Главком» писав, що українська дошкільна освіта зіткнулася з безпрецедентними викликами, головними з яких є критичне падіння народжуваності, низькі зарплати вихователів та безпекова ситуація. За словами заступниці міністра освіти і науки України Анастасії Коновалової, демографічна яма вже відчутно впливає на дитячі садки, які стрімко втрачають дітей.