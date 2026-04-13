Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині ексдиректорка дитсадка підозрюється у розтраті 500 тис. грн: деталі схеми

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Триває досудове розслідування, слідство встановлюює причетних осіб, а також перевіряє можливість відшкодування завданих збитків
фото: Київська обласна прокуратура

Колишній керівниці дошкільного навчального закладу в селі Іванків Вишгородського району повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури. 

За даними слідства, посадовиця організувала схему з фіктивним працевлаштуванням. Вона оформила на посади помічників вихователів двох своїх знайомих. Протягом понад двох років ці особи на роботі не з’являлися, проте їм нараховувалася заробітна плата, премії та надбавки.

Аби приховати махінації, директорка систематично вносила недостовірні дані до табелів обліку робочого часу та бухгалтерських документів.

Крім того, правоохоронці встановили, що за вказівкою керівниці бюджетні кошти виплачувалися їй самій та ще трьом працівницям за період, коли вони фактично перебували за кордоном і не виконували своїх обов’язків.

Загалом через дії підозрюваної державі завдано збитків на суму понад 539  тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють наявність інших можливих причетних осіб, а також перевіряють можливість відшкодування завданих збитків. 

«Главком» писав, що українська дошкільна освіта зіткнулася з безпрецедентними викликами, головними з яких є критичне падіння народжуваності, низькі зарплати вихователів та безпекова ситуація. За словами заступниці міністра освіти і науки України Анастасії Коновалової, демографічна яма вже відчутно впливає на дитячі садки, які стрімко втрачають дітей. 

Теги: дитячий садок розслідування прокуратура Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Київщину у ніч на 14 березня
Київщина: ДСНС та поліція повідомили наслідки масованого обстрілу (фото, відео)
14 березня, 07:52
Російському окупанту було повідомлено про підозру, йому інкримінували жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб
Справу російського морпіха, який катував жителя Київщини, передано до суду
19 березня, 09:09
Затриманий виконавець теракту у Бучі. 23 березня 2026 року
Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного (фото)
23 березня, 12:46
Правоохоронці встановлюють усі обставини події
На Київщині 89-річний чоловік загинув під час спалювання трави
25 березня, 08:36
Слідство встановило, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, діяла у змові з підприємцем
Тендери під «своїх» із розтратою 550 тис. грн: перед судом постане столична освітянка
30 березня, 14:41
Оголошення у одній із маршруток
Проїзд із Вишгорода до Києва подорожчав: названо нові тарифи (фото)
31 березня, 14:48
Підозрюваний працював на будівництві та шукав додатковий заробіток у соцмережах
На Київщині викрито чоловіка, який допоміг окупантам активувати три термінали Starlink
1 квiтня, 15:01
Звалище відходів площею понад 3,4 га, яке було створене в межах міста з порушенням вимог природоохоронного законодавства – у безпосередній близькості до річки Буча
Стихійне сміттєзвалище в Ірпені: прокуратура вимагає компенсації понад 5 млн грн
9 квiтня, 08:04
На місці вибуху працювали рятувальники ДСНС та медики
Вибух у квартирі на Київщині: постраждав 75-річний чоловік (фото)
Сьогодні, 12:15

Новини

На Фастівщині під колесами потяга загинула жінка
$20 тис. за «діагноз»: на Київщині затримано медсестру обласного тубдиспансеру
Загроза для врожаю: на Київщині оголошено помаранчевий рівень через нічні заморозки
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Рух Хрещатиком у ніч на 15 квітня буде частково обмежено

Новини

Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Сьогодні, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Сьогодні, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38
Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua