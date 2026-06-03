У Вінниці затримано іноземця, якого розшукував Інтерпол

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Фігурант поміщений до ізолятора тимчасового тримання

У Вінниці міграційна поліція затримала іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«У результаті проведених оперативних заходів 2 червня в обласному центрі 32-річного громадянина Республіки Молдова, який розшукувався Інтерполом, затримали співробітники Управління міграційної поліції у взаємодії з працівниками сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП та Державної міграційної служби», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначають, що фігурант поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про подальшу його екстрадицію до держави – ініціатора розшуку з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ним тяжкі злочини.

«Загальнодержавні заходи під умовною назвою «Мігрант», спрямовані на виявлення осіб, які порушують міграційне законодавство України, а також причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, тривають», – наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Київській області іноземця – учасника міжнародного наркоугруповання, який перебував у розшуку Інтерполу. Угруповання, до якого входив фігурант, займалося контрабандним постачанням героїну та кокаїну в особливо великих розмірах через країни Близького Сходу до Західної Європи.