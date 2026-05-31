На Вінниччині 82-річного чоловіка заарештовано за зґвалтування 10-річної дівчинки

Максим Бурич
glavcom.ua
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років
фото: Вінницька обласна прокуратура
Трагедія сталася в Оратівській громаді, де літній чоловік скористався відсутністю батьків дитини

На Вінниччині правоохоронці затримали та взяли під варту літнього чоловіка, якого підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини. Жертвою наруги стала 10-річна мешканка Оратівської громади, а кривдником виявився її 82-річний сусід, який користувався довірою родини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Як встановили слідчі, підозрюваний є далеким родичем родини потерпілої. Вони мешкали по сусідству, тривалий час товаришували та регулярно спілкувалися, тому поява чоловіка на подвір'ї нікого не дивувала.

За даними слідства, подія відбулася кілька тижнів тому, орієнтовно 16–17 травня. Зловмисник дочекався моменту, коли батьків дівчинки не було вдома, та прийшов до її приватного будинку. Користуючись безпорадним станом дитини, він завів 10-річну дівчинку до господарської будівлі на території подвір'я, де й зґвалтував її. Через свій вік дитина сприймала дії літнього чоловіка як гру та не намагалася втекти чи покликати на допомогу.

Попри те, що дівчинка не усвідомлювала повною мірою протиправність та жах дій сусіда, вона розважалася з мобільним телефоном і змогла зафіксувати подію на відео.

Згодом про наявність цього запису дізналася шкільна психологиня. Спеціалістка миттєво зорієнтувалася у ситуації, зрозуміла характер зафіксованого злочину та невідкладно повідомила про це правоохоронні органи. Завдяки оперативному втручанню адміністрації школи та поліції, підозрюваного вдалося затримати за гарячими слідами. На місці події слідчі вилучили всі необхідні речові докази.

Наразі з постраждалою 10-річною дівчинкою працюють кваліфіковані психологи, медики та соціальні педагоги. Реабілітація та першочергові слідчі дії за участю неповнолітньої відбуваються на базі спеціалізованого Центру захисту дитини за міжнародною моделлю «Барнахус», яка мінімізує психологічну травматизацію малечі під час допитів.

Фігуранту офіційно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди).

За клопотанням сторони обвинувачення суд розглянув матеріали справи та обрав затриманому найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Якщо провину 82-річного чоловіка буде доведено у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

