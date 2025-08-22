Головна Київ Новини
search button user button menu button

Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
За даними слідства, у середньому бухгалтерка «заробляла» понад 100 тис. грн на місяць
фото: поліція Києва/Facebook

Санкція статті, що інкримінується фігуранткам, передбачає до дванадцяти років позбавлення волі

У Києві поліція підозрює директора та бухгалтера державного ліцею на Троєщині у розкраданні близько 11,5 млн гривень. За останні чотири роки під час нарахування заробітної плати для освітян вони, як твердить слідство, відраховували собі частину бюджетних коштів з загального фонду школи. Таким чином, у кишенях фігуранток осіли мільйони гривень, які мали бути витрачені на потреби навчального закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

«Правоохоронці під час проведення слідчих дій встановили, що з метою збагачення директорка вступила у змову з головною бухгалтеркою навчального закладу та під час нарахування заробітної платні працівникам надала останній можливість підписувати фінансові папери від свого імені. Так, у період з 2022 року по теперішній час, з загального фонду  закладу освіти, який давався на потреби школи, фінансистка, крім заробітної плати, щомісячно відраховувала собі на рахунок гроші – загальна сума «надбавок» склала близько 7,9 млн грн», – йдеться у заяві правоохоронців.

«У середньому бухгалтерка «заробляла» понад 100 тис. грн на місяць. Такі нарахування проводили з 2021 по 2025 рік, загалом виплативши жінці за ці роки  понад 10 млн грн», – додають у прокуратурі.

До того ж, «слідчі встановили, що за попередні роки головна бухгалтерка при каденції минулого керівника за аналогічною схемою перечислила собі на рахунок у якості «премії» ще 3,6 млн грн бюджетних коштів».

Слідчі повідомили зловмисницям про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння та розтрата бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

За даними поліції, у кишенях фігуранток осіли мільйони гривень, які мали бути витрачені на потреби навчального закладу
За даними поліції, у кишенях фігуранток осіли мільйони гривень, які мали бути витрачені на потреби навчального закладу
фото: поліція Києва

Бухгалтерці, яка наразі переховується за кордоном, було повідомлено про скоєний злочин заочно. Санкція статті, що інкримінується фігуранткам, передбачає до дванадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 13 серпня, прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші.

До слова, ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва оголосили підозру колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської РДА. Йому інкримінують службову недбалість. 

Теги: Київ корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Набу-скандал. Підсумки протестів біля театру Франка
Набу-скандал. Підсумки протестів біля театру Франка
25 липня, 09:12
НАБУ злякалося «обрізаних» повноважень і кинулося швидко завершувати розслідування справ
Генпрокурор Кравченко стукає у двері. НАБУ ввімкнуло турборежим Тема тижня
24 липня, 13:45
У Києві гучно
Росія атакує Київ: у столиці працює ППО (оновлено)
27 липня, 22:42
За даними слідства, посадовці організували схему фіктивного оформлення груп інвалідності військовозобов’язаним, які прагнули уникнути мобілізації
У Києві затримано керівництво та лікарів медзакладу, які оформлювали інвалідність ухилянтам
29 липня, 16:07
Наслідки обстрілу Києва 31 липня 2025 року
Під час обстрілу росіяни пошкодили три медзаклади Києва (фото)
31 липня, 13:01
Поліцейські Києва спільно із зоопатрулем врятували дев'ять котів
Поліція та зоопатруль провели рятувальну операцію для котів у Києві (фото)
9 серпня, 07:31
Сходження пасажирського потягу з рейок на Закарпатті: коли відновиться рух
Сходження пасажирського потягу з рейок на Закарпатті: коли відновиться рух
16 серпня, 01:50
Через незахищене вікно або щілину у кватирці у квартиру може залетіти ціла колонія кажанів
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
18 серпня, 12:20
Кияни скаржаться на якість повітря
Один з районів столиці накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря
Вчора, 22:55

Новини

На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану
Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
У Києві 49-річний чоловік отримав підозру у зґвалтуванні дівчини-підлітка
У Києві 49-річний чоловік отримав підозру у зґвалтуванні дівчини-підлітка
Скандал на набережній: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
Скандал на набережній: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
5260
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»
4334
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
3980
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
3459
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Сьогодні, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua