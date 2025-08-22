Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн

Санкція статті, що інкримінується фігуранткам, передбачає до дванадцяти років позбавлення волі

У Києві поліція підозрює директора та бухгалтера державного ліцею на Троєщині у розкраданні близько 11,5 млн гривень. За останні чотири роки під час нарахування заробітної плати для освітян вони, як твердить слідство, відраховували собі частину бюджетних коштів з загального фонду школи. Таким чином, у кишенях фігуранток осіли мільйони гривень, які мали бути витрачені на потреби навчального закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

«Правоохоронці під час проведення слідчих дій встановили, що з метою збагачення директорка вступила у змову з головною бухгалтеркою навчального закладу та під час нарахування заробітної платні працівникам надала останній можливість підписувати фінансові папери від свого імені. Так, у період з 2022 року по теперішній час, з загального фонду закладу освіти, який давався на потреби школи, фінансистка, крім заробітної плати, щомісячно відраховувала собі на рахунок гроші – загальна сума «надбавок» склала близько 7,9 млн грн», – йдеться у заяві правоохоронців.

«У середньому бухгалтерка «заробляла» понад 100 тис. грн на місяць. Такі нарахування проводили з 2021 по 2025 рік, загалом виплативши жінці за ці роки понад 10 млн грн», – додають у прокуратурі.

До того ж, «слідчі встановили, що за попередні роки головна бухгалтерка при каденції минулого керівника за аналогічною схемою перечислила собі на рахунок у якості «премії» ще 3,6 млн грн бюджетних коштів».

Слідчі повідомили зловмисницям про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння та розтрата бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

За даними поліції, у кишенях фігуранток осіли мільйони гривень, які мали бути витрачені на потреби навчального закладу фото: поліція Києва

Бухгалтерці, яка наразі переховується за кордоном, було повідомлено про скоєний злочин заочно. Санкція статті, що інкримінується фігуранткам, передбачає до дванадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 13 серпня, прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші.

До слова, ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва оголосили підозру колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської РДА. Йому інкримінують службову недбалість.