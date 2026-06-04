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Біля Вінниці зіткнулися чотири транспортні засоби: є загибла та потерпілі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Біля Вінниці зіткнулися чотири транспортні засоби: є загибла та потерпілі
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії
фото: Національна поліція України

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, патрульні та рятувальні служби

Сьогодні, 4 червня близько 19:00, на об’їзній дорозі міста Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок цього загину людина, є потерпілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення чотирьох транспортних засобів. Наразі відомо про декількох потерпілих та одну загиблу особу. На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, патрульні та рятувальні служби.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

«У зв’язку з проведенням першочергових слідчих дій рух транспорту на зазначеній ділянці дороги тимчасово перекрито. Об’їзд організовано через місто Вінницю та селище Стрижавка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькому районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей - мати з 12-річною донькою. Аварія трапилася 30 травня близько 10:00 поблизу села Ксаверівка.

До слова, у с. Клембівка Вінницької області на вул. Наконечного мотоцикл Spark, за кермом якого перебувала 14-річна місцева жителька, та автомобіль Audi, під керуванням 22-річного водія, зіштовхнулися. ДТП трапилася 23 травня.

Як повідомлялося, у селищі Тиврів на Вінниччині 15-річний водій мопеда Honda збив 13-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину. Це сталося 19 травня. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик.

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Теги: Вінниця ДТП

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